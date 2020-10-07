Путин рассказал, что говорят о нем друзья

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В день рождения главы государства вышла заключительная часть проекта Информационного агентства ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

7 октября у Владимира Путина день рождения, президенту исполняется 68 лет. Отмечать праздник российский лидер будет в кругу семьи. К этому событию вышла серия проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» — глава государства рассказывает о личном. Немного о детях, внуках. И о том, как изменили его годы президентства.

«Вот знаете, мои друзья, которых я знаю еще со школы, с университета, вот говорят, что я практически не поменялся. Им виднее. И мне бы хотелось не терять человеческих качеств. Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Я надеюсь, что мне удается сохранять эти человеческие качества», — сказал Владимир Путин.

Это финальная серия проекта наших коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как звезды поздравляют Путина с днем рождения. Некоторые знаменитости опубликовали совместные фото с именинником, а кое-кто и вовсе собственный портрет без виновника

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