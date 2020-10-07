Бузова, Плющенко, Киркоров: как звезды поздравляют Путина с днем рождения?

Массу поздравлений от граждан страны получил в день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин. Знаменитости доносили свои пожелания до главы государства через соцсети. Многие публиковали совместные фото с российским лидером. Однако были и исключения. Так, Ольга Бузова разместила собственный портрет и призналась, за что благодарна Путину.

«Я поздравляю нашего президента с днем рождения! Желаю сил, терпения и капельку удачи вдобавок к продуманным решениям. Всего, что я достигла в России — я добилась при Путине! И каждый из вас может, если действительно готов ради своей мечты и целей работать 24/7, для этого сегодня в России есть все возможности. С днем рождения!» — написала телеведущая.

Instagram @buzova86

Фигурист Евгений Плющенко был более краток в пожеланиях, зато сопроводил свой пост целой подборкой кадров с именинником. На них его можно увидеть и на льду с президентом — Путин запечатлен в хоккейной форме — и в торжественной обстановке во время вручения наград.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, сил и новых успехов в укреплении величия России», — написал фигурист.

Instagram @plushenkoofficial

Самым лаконичным получилось поздравление у короля поп-музыки Филиппа Киркорова.

«С днем рождения, господин президент!» — написал певец.

Где было сделано фото с политиком, артист не уточнил. По антуражу догадаться, где пересекались Путин и Киркоров, довольно сложно: певец одет в сценический костюм, на заднем плане висит герб России.

Instagram @fkirkorov

Немногословным был и продюсер Иосиф Пригожин. Он кратко поздравил президента и поделился фото, на котором стоит с виновником торжества на фоне деревянного дома. Лидер России одет неофициально: на нем белая спортивная куртка и темно-синяя футболка.

«С днем рождения, дорогой Владимир Владимирович! Крепкого здоровья, сил, неиссякаемой энергии и удачи!» — написал Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Разъяснил происхождение снимка с президентом Владимир Винокур. Для поздравления он подобрал архивное фото.

«Поздравляю, Владимир Владимирович! А на фото, мой юбилей, давно! Тогда, мы считали, что это лучшая „прививка“ от всех болезней!!! Будьте здоровы!» — написал юморист.

Судя по пояснениям артиста, можно предположить, что кадр относится к 1998 году, когда Путин был директором ФСБ.

Instagram @vladimir_vinokur

Скромнее всех поступил Николай Басков. Он не стал напоминать о себе в день рождения российского лидера, а просто выложил фото президента.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и новых достижений в государственной деятельности во благо нашей Родины!» — пожелал певец.

Instagram @nikolaibaskov

Впрочем, сам именинник в день рождения не почивает на лаврах, а занимается делами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Путин не отмечает свой день рождения масштабно.