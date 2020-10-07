Граждане 52 стран смогут посетить Россию по электронной визе

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Утвержденный главой Правительства РФ перечень государств начнет действие с января 2021 года.

Фото, видео: Depositphotos / massonforstock; 5-tv.ru

Глава Правительства утвердил список стран, граждане которых смогут получить электронную российскую визу. Этот документ будет введен со следующего года. Оформить его онлайн можно будет в 52 государствах — это те же страны, что участвовали в пилотном проекте, запущенном в 2017-м. Правда, из старого перечня исключен Катар — с ним у России уже безвизовый режим.

Электронный пропуск будет доступен тем, кто едет в гости, по делам или с туристическими целями. При этом бронь в отеле или приглашения показывать не придется. Въехать в страну можно через любой пограничный пункт, перемещения внутри не ограничены. Срок пребывания увеличен с восьми до 16 дней.

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