Граждане 52 стран смогут посетить Россию по электронной визе

Глава Правительства утвердил список стран, граждане которых смогут получить электронную российскую визу. Этот документ будет введен со следующего года. Оформить его онлайн можно будет в 52 государствах — это те же страны, что участвовали в пилотном проекте, запущенном в 2017-м. Правда, из старого перечня исключен Катар — с ним у России уже безвизовый режим.

Электронный пропуск будет доступен тем, кто едет в гости, по делам или с туристическими целями. При этом бронь в отеле или приглашения показывать не придется. Въехать в страну можно через любой пограничный пункт, перемещения внутри не ограничены. Срок пребывания увеличен с восьми до 16 дней.