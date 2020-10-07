Видео: ЗВО назвал причину ЧП на территории бывшей воинской части под Рязанью
Днем в среду, 7 октября, произошел на складе боеприпасов на территории бывшей воинской части. В результате происшествия были эвакуированы жители соседней деревни.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Западном военном округе назвали вероятную причину ЧП на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Сообщается, что пожар на складе боеприпасов произошел из-за того, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.
«Около 13.20 на территории, расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области, произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — заявили в пресс-службе ЗВО.
Также отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, кроме того нет угрозы близлежащим населенным пунктам. Жителей населенного пункта Кузьминки-2, который находится возле бывшей воинской части эвакуировали.
«Всего в деревне располагается 35 домов, где проживают 24 человека», — сказал источник ТАСС в экстренных службах, добавив, что удаленность от складов составляет три километра.
Тем временем, пользователи социальных сетей публикуют десятки видео, на которых не только слышны взрывы, но и видно, как происходит детонация боеприпасов. Жители близлежащих населенных пунктов находятся в панике. К месту пожара уже направлены подразделения МЧС. Другие подробности уточняются.
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