Видео: ЗВО назвал причину ЧП на территории бывшей воинской части под Рязанью

В Западном военном округе назвали вероятную причину ЧП на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Сообщается, что пожар на складе боеприпасов произошел из-за того, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.

«Около 13.20 на территории, расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области, произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — заявили в пресс-службе ЗВО.

Также отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, кроме того нет угрозы близлежащим населенным пунктам. Жителей населенного пункта Кузьминки-2, который находится возле бывшей воинской части эвакуировали.

«Всего в деревне располагается 35 домов, где проживают 24 человека», — сказал источник ТАСС в экстренных службах, добавив, что удаленность от складов составляет три километра.

Тем временем, пользователи социальных сетей публикуют десятки видео, на которых не только слышны взрывы, но и видно, как происходит детонация боеприпасов. Жители близлежащих населенных пунктов находятся в панике. К месту пожара уже направлены подразделения МЧС. Другие подробности уточняются.