Очевидцы показывают на видео, как взрываются боеприпасы на территории бывшей воинской части

Пожар произошел на складе боеприпасов на территории бывшей воинской части № 55443 в Рязанской области. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в районе деревни Шелемишево Скопинского района.

Пользователи социальных сетей публикуют десятки видео, на которых не только слышны взрывы, но и видно, как происходит детонация боеприпасов. Жители близлежащих населенных пунктов находятся в панике. По предварительным данным, объявлена эвакуация в радиусе 50 километров от горящего объекта. К месту пожара уже направлены подразделения МЧС.

Согласно неподтвержденной пока информации, огонь на территории военной части мог вспыхнуть из-за пала травы. Другие подробности уточняются. Официальные комментарии в Минобороны обещали предоставить в скором времени.