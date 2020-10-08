Мэр Москвы разъяснил новые ограничения по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения коронавируса. Все разъяснения опубликованы в его личном блоге.

По словам градоначальника, ситуация в столице меняется не в лучшую сторону. Он напомнил, что власти вынуждены просить пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для них, а также школьников, которые уходят на двухнедельные каникулы, будет приостановлен льготный и бесплатный проезд.

«Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету», – написал Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что пассажиры общественного транспорта будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет не только о медицинских масках, но и перчатках, которые защищают людей от лишних контактов. Санитайзеры также являются эффективной мерой в борьбе, однако они выступают лишь дополнением, а не их заменой.

Помимо этого, предприятия и организации должны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы, добавил Собянин. Соблюдение этих требований будет контролировать административно-технические инспекторы. Всего, по словам мэра, на борьбу с пандемией городское правительство потратило 284 миллиарда рублей, фактические же расходы на сегодня уже превысили 213 миллиардов. Помимо адресной помощи, популярными программами стали доставка лекарств, продуктов, а также освобождение 3,5 миллиона собственников жилья от взносов на капремонт во втором квартале этого года.

В конце Собянин подчеркнул, что вакцинация для волонтеров будет исключительно добровольной как для них, так и для всех категорий граждан.

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