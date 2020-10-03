При каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса?
Как пояснил мэр столицы Сергей Собянин, изменения коснутся пациентов, проходящих терапию на дому.
Фото: Depositphotos / IgorVetushko
Инфицированные коронавирусом москвичи при прохождении лечения на дому смогут бесплатно получить все необходимые медицинские препараты и оборудование. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи», — цитирует чиновника URA.RU.
Собянин подчеркнул, что сегодня в отличие от периода начала пандемии медикам хорошо известны схемы лечения инфекционного заболевания в зависимости от стадии его развития у различных пациентов. Именно это, в частности, позволяет значительно улучшить качество терапии в домашних условиях, в случае, если человеку не требуется экстренная госпитализация.
Кроме того, был опубликован список новых препаратов и медоборудования, которые смогут при необходимости на безвозмездной основе получить москвичи с COVID-19.
- Препараты «Коронавир» и «Арепливир», одобренные Минздравом РФ;
- Антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов: «Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан», «Апиксабан»;
- Пульсоксиметры — приборы, для определения уровня кислорода в крови;
- Экспресс-тесты на грипп.
По ситуации на 3 октября, с начала пандемии на территории РФ выявлено 1194643 случая инфицирования коронавирусом. Из них успешно излечились 970296 человек, 21077 скончались вследствие осложнений. За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 9412 пациентам.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какую главную ошибку совершают пациенты, инфицированные коронавирусом.
- 3 окт
- Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?
- 3 окт
- «Люблю!» — инфицированный коронавирусом Трамп обратился к стране
- 3 окт
- Какой стороной надевать защитную маску? — рассказали в Минздраве
- 3 окт
- Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют
- 2 окт
- Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»
- 2 окт
- Беглов поблагодарил Скворцову за помощь в борьбе с коронавирусом
- 2 окт
- Представитель ВОЗ призвала не допустить локдауна в России из-за COVID-19
- 2 окт
- Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Венесуэлу
- 2 окт
- Академик РАН назвал сроки победы над COVID-19
- 2 окт
- Якутский целитель заразил коронавирусом 27 человек
Читайте также
82%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?