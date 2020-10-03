При каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса?

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Виктория Андреева
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Как пояснил мэр столицы Сергей Собянин, изменения коснутся пациентов, проходящих терапию на дому.

При каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса?

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инфицированные коронавирусом москвичи при прохождении лечения на дому смогут бесплатно получить все необходимые медицинские препараты и оборудование. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи», — цитирует чиновника URA.RU.

Собянин подчеркнул, что сегодня в отличие от периода начала пандемии медикам хорошо известны схемы лечения инфекционного заболевания в зависимости от стадии его развития у различных пациентов. Именно это, в частности, позволяет значительно улучшить качество терапии в домашних условиях, в случае, если человеку не требуется экстренная госпитализация.

Кроме того, был опубликован список новых препаратов и медоборудования, которые смогут при необходимости на безвозмездной основе получить москвичи с COVID-19.

  • Препараты «Коронавир» и «Арепливир», одобренные Минздравом РФ;
  • Антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов:  «Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан», «Апиксабан»;
  • Пульсоксиметры — приборы, для определения уровня кислорода в крови;
  • Экспресс-тесты на грипп.

По ситуации на 3 октября, с начала пандемии на территории РФ выявлено 1194643 случая инфицирования коронавирусом. Из них успешно излечились 970296 человек, 21077 скончались вследствие осложнений. За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 9412 пациентам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую главную ошибку совершают пациенты, инфицированные коронавирусом.

Тема:
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