УФСБ: задержан подозреваемый, готовивший теракт в Ставрополе

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Алиса Маркова
Срочная новость 34

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт.

УФСБ: задержан подозреваемый, готовивший теракт в Ставрополе

Фото: globallookpress.com

Задержан подозреваемый, готовивший теракт в Ставрополе. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт.

Отмечается, что 23-летний подозреваемый мужчина планировал теракт в отношении представителей судебной власти на территории города.

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