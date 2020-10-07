УФСБ: задержан подозреваемый, готовивший теракт в Ставрополе
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт.
Фото: globallookpress.com
Задержан подозреваемый, готовивший теракт в Ставрополе. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт.
Отмечается, что 23-летний подозреваемый мужчина планировал теракт в отношении представителей судебной власти на территории города.
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