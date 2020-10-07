МВД: Тихановская объявлена в розыск на территории России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД 7 октября.

Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, «разыскивается по статье УК». Однако по какой именно статье экс-кандидат в президенты Белоруссии объявлена в розыск, в базе данных МВД РФ не сообщается.

Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Тихановская призвала рабочих предприятий продолжать забастовки. Экс-кандидат в президенты Белоруссии записала новое видеообращение.