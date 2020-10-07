Азербайджан попросил у России помощи в урегулировании конфликта в Карабахе
По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, речь идет исключительно о политическом посредничестве.
Фото, видео: www.globallookpress / Carsten Reisinger; 5-tv.ru
Президент Азербайджана рассчитывает на помощь России и Турции в урегулировании карабахского конфликта. Как подчеркнул Ильхам Алиев, речь исключительно о политическом посредничестве. При этом Алиев назвал главное условие перемирия — «возврат азербайджанцев на те земли, которые им по праву принадлежат».
Премьер Армении Никол Пашинян выдвинул встречное требование: Турция должна немедленно прекратить поддержку Азербайджана и вывести со спорных земель «своих террористов». По его словам, Анкара пытается восстановить Османскую империю.
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