Азербайджан попросил у России помощи в урегулировании конфликта в Карабахе

Эфирная новость 53

По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, речь идет исключительно о политическом посредничестве.

Фото, видео: www.globallookpress / Carsten Reisinger; 5-tv.ru

Президент Азербайджана рассчитывает на помощь России и Турции в урегулировании карабахского конфликта. Как подчеркнул Ильхам Алиев, речь исключительно о политическом посредничестве. При этом Алиев назвал главное условие перемирия — «возврат азербайджанцев на те земли, которые им по праву принадлежат».

Премьер Армении Никол Пашинян выдвинул встречное требование: Турция должна немедленно прекратить поддержку Азербайджана и вывести со спорных земель «своих террористов». По его словам, Анкара пытается восстановить Османскую империю.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:19
Не отводил взгляд»: Кафельникова о первой встрече с экс-женихом Ходченковой
0:06
Здание, в котором хранятся литиевые аккумуляторы, загорелось в Москве
23:56
Азербайджан попросил у России помощи в урегулировании конфликта в Карабахе
23:44
Адвокат Софьи Конкиной раскрыла правду об ее отношениях с женихом
23:32
«Никто не приветствует насилие»: Матвиенко о разрешении ситуации в Киргизии
23:20
МЧС мобилизует силы для тушения пожара в Рязанской области

Сейчас читают

Тайные мотивы: Почему мужчина избегает отношений, согласно его гороскопу
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок