«Никто не приветствует насилие»: Матвиенко о разрешении ситуации в Киргизии

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Протесты в Бишкеке превратились в погромы, за медицинской помощью обратились уже почти 800 человек.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

На мирное урегулирование в Киргизии надеется Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации заявила о недопустимости силовых путей разрешения политического кризиса.

«Любую ситуацию нужно разрешать демократическим путем, путем политического диалога разных политических сил мирными демократическими методами. Никто никогда не приветствует насилие, никто никогда не приветствует мародерство», — подчеркнула Матвиенко.

На третий день протесты в столице Киргизии превратились в обыкновенные погромы. Люди бьют витрины, врываются в банки — так что власти рекомендовали временно закрыть все отделения. Толпа попыталась захватить офисы двух крупных киргизских компаний — золото- и угледобывающей. За медицинской помощью обратились почти 800 человек. А политические силы никак не могут договориться о разрешении кризиса — до сих пор не утвержден кабмин, второй раз уходит с должности мэр Бишкека.

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