Депутат Бундестага поздравил президента РФ Путина с днем рождения

Российский президент Владимир Путин сегодня весь день получает поздравления. 7 октября ему исполнилось 68 лет. С добрыми словами к российскому лидеру обратился и депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«При случае хотел бы поздравить с днем рождения Президента вашей страны — Владимира Владимировича Путина, пожелать ему здоровья, мудрости и терпения, которое он довольно много проявляет в отношение ко всей внешнеполитической деятельности», — заявил Вальдемар Гердт в поздравлении.

Кроме того он подчеркнул, что безопасность на европейском континенте может быть обеспечена исключительно в союзе с Российской Федерацией. Гердт также добавил, что постулат Путина о содружестве всех государств на материке — является крайне важным.

«Я знаю, что тот постулат, который был выдвинут Владимиром Владимировичем о свободном экономическом пространстве или содружестве государств от Лиссабона до Владивостока — наш единственный шаг по сохранению влияния всей европейской цивилизации на всем континенте для каждого его жителя и в мире, в целом», — говорится в сообщении немецкого депутата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ко дню рождения Путина в Лос-Анджелесе появилось граффити с цитатой из речи политика.