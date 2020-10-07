Граффити с цитатой из речи Путина появилось в Лос-Анджелесе ко дню рождения политика

Подарки президенту РФ Владимиру Путину ко дню рождения преподносят по всему миру. Так, неизвестный художник решил поздравить российского лидера дистанционно — он нанес граффити с цитатой из мюнхенской речи 2007 года Путина на одну из стен пляжа в Лос-Анджелесе. Это место пользуется большой популярностью у местных граффистов.

Надпись выполнена на английском языке, к ней прибавлен праздничный хештег, наводящий на мысль, что это поздравление главе России — #VVP68.

«Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят», — так звучит фрагмент речи Путина в оригинале.

Место, которое выбрал анонимный поздравитель, носит название Venice Art Walls, и графические украшения стен здесь не редкость. «Подарок» выполнен в цветах российского триколора и композиционно напоминает российский флаг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отечественные знаменитости, каждый на свой лад, поздравляли Путина с днем рождения.