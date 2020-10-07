Режим ЧС введен в Рязанской области после ЧП на складе боеприпасов. С таким заявлением вечером в среду, 7 октября, выступил губернатор региона Николай Любимов. В результате происшествия на территории бывшей воинской части пострадали шесть человек, они были госпитализированы.

«Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем», — заявил глава Рязанской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в регионе эвакуируют жителей четырнадцати поселков. В пункты временного размещения были перевезены более 2,3 тысячи человек. Перекрыта федеральная трасса «Каспий».

В опасной близости от жилых домов горит арсенал бывшей военной части. На складе — артиллерийские боеприпасы. Снаряды постоянно взрываются — как говорят очевидцы, примерно каждые десять секунд. Осколками повредило несколько домов, два человека уже в больнице.

На помощь военнослужащим, которые борются с огнем, направлены три вертолета Ми-8 армейской авиации, а также самолет Ил-76 МЧС России. К работе уже приступил пожарный поезд. К тушению также могут привлечь роботов и саперов спасательного центра «Лидер». В Рязанскую область прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. Проверку инцидента начала военная прокуратура. Ранее в Минобороны сообщили, что пожар начался из-за возгорания сухой травы и сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео рязанского полигона, где взрываются боеприпасы, снятое с высоты птичьего полета.