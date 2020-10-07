Адвокат Софьи Конкиной раскрыла правду об ее отношениях с женихом

Странная смерть дочери кинозвезды Владимира Конкина привлекла пристальное внимание прессы к ее жизни. Спустя всего две недели после гибели наследницы «Шарапова» общественности стало понятно, что в жизни молодой женщины все было не так радужно, как казалось на первый взгляд.

Так, выяснилось, что в отношениях погибшей Софии Конкиной с ее возлюбленным Михаилом Серовым были явные трудности. Ее молодой человек регулярно следил за ней и даже подслушивал разговоры. При этом мужчине, вероятно, было выгодно быть с ней, поскольку в будущем Конкиной могла достаться шикарная квартира отца на Соколе.

В программе «На самом деле» Первого канала Михаил откровенно признался, что никогда не любил Софию. Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко, в свою очередь, провела собственное расследование. По ее словам, судя по сообщениям в телефоне девушки, она планировала разойтись с бойфрендом.

«Я прекрасно знаю, как София говорила о вашей интимной жизни. Ее у вас не было», — подчеркнула юрист.

По данным портала «Утро.ру», за несколько часов до гибели София Конкина пожаловалась подруге на неадекватное поведение своего бойфренда. По мнению наследницы звезды кинокартины «Место встречи изменить нельзя», ее жених мог страдать от маниакально-депрессивного синдрома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседи Конкиной практически не видели погибшую трезвой. Девушка утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. Дочь знаменитого актера оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти. Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.