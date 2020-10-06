Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

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Александр Просяник
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Наследница знаменитого актера скончалась 24 сентября, утонув в бассейне столичного фитнес-клуба.

Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Фото: Facebook.com/konkinasofia

Соседи дочери советского актера Владимира Конкина, Софии, признались, что у девушки были проблемы со спиртными напитками. По их словам, трезвой погибшую в бассейне они практически не видели.

Как пишет Starhit.ru, проживающие в одном подъезде с Софией рассказывали и о частых скандалах с ее сожителем Михаилом. Влюбленные регулярно ссорились, а их перепалки слышали все соседи.

«Я помню видела, как она однажды выносила мебель вместе со своим сожителем. Потом еще несколько раз встречала. Трезвой ее я практически не видела. София рассказывала, что муж не помогает с воспитанием ребенка, мол, она сама девочку обеспечивает. Она постоянно висела на телефоне, с кем-то знакомилась», — рассказала одна из соседок.

Также журналистам программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» телеканала «Россия 1» удалось пообщаться с одним соседом, с которым Конкина близко дружила. Тот признался, что они с Софией состояли в интимной близости, а три месяца назад девушка жаловалась, будто некий бородатый человек грозился ее отравить.

София Конкина погибла в бассейне столичного фитнес-центра 24 сентября. Девушка провела около минуты на дне бассейна, что стало причиной смерти. Как утверждают родные девушки, утонуть она не могла, так как прекрасно плавала. Однако в крови и моче дочери знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойфренд Конкиной расправился с птицей возлюбленной.

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