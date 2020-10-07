Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха

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Марина Неруцких
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По словам премьер-министра Армении, это позволит остановить гуманитарную катастрофу в регионе.

Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха

Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к лидерам государств с призывом признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По его словам, это позволит остановить гуманитарную катастрофу в регионе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пашиняна в интервью Euronews, глава армянского правительства считает, что таким образом можно предотвратить дальнейшую эскалацию.

«Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — подчеркнул Пашинян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Армении назвал условие прекращения боев в Карабахе.

Возобновление вооруженных действий в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Спор по поводу территорий ведется между республиками с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Попытки мирного урегулирования вопроса ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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