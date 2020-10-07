Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к лидерам государств с призывом признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По его словам, это позволит остановить гуманитарную катастрофу в регионе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пашиняна в интервью Euronews, глава армянского правительства считает, что таким образом можно предотвратить дальнейшую эскалацию.

«Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — подчеркнул Пашинян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Армении назвал условие прекращения боев в Карабахе.