Задумка сработала: в Армении раскрыли уловку военных Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о ключевом моменте в противостоянии армии Карабаха против Азербайджана. По словам главы армянского правительства, военным НКР удалось нанести серьезный удар противникам на Джебраильском направлении. При этом в Баку эти данные охарактеризовали, как «необоснованные и ложные».

«Мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, задумка военных НКР состояла в том, чтобы отступить на линии Джебраила и утянуть за собой подавляющие силы армии Азербайджана. Пашинян отметил, что Азербайджан ввел туда значительные силы, а 7 октября по ним с утра нанесли сокрушительный удар.

«Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — пояснил глава кабмина Армении в интервью РБК.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.