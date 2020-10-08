Бойца Дацика выпустят из колонии по УДО

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Александр Просяник
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Он был приговорен к одному году лишения свободы за незаконное пересечение границы, он пытался уплыть в Эстонию на лодке.

Бойца Дацика выпустят из колонии по УДО

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан» Вячеслав Дацик на следующей неделе досрочно освободится из колонии. Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство адвокатов.

В беседе с 78.ru эту информацию подтвердила и супруга Вячеслава Виктория. По ее словам, в начале следующей неделе она поедет забирать мужа домой. Стоит отметить, что в рамках одного из эфиров в социальной сети «Вконтакте» его супруга рассказывала, что спортсмен звонил ей дважды в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячечлав Дацик был арестован на два месяца в декабре 2019 года. Тогда он «с другом Димой» был задержан при незаконном пересечении границы. Мужчины собирались уплыть в Эстонию на лодке по реке Нарве. В результате Сланцевский городской суд Ленинградской области назначил бойцу наказание в виде одного года.

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