Вячеслав Дацик в третий раз отправился за решетку, пока на два месяца

Скандально известный боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик снова арестован, на два месяца за попытку незаконного пересечения границы. Его вместе с «другом Димой» задержали, когда на лодке по реке Нарве они собирались уплыть в Эстонию.

Мать легендарного хулигана Вячеслава Дацика уже третий раз провожает сына за решетку, его новообретенная жена проходит через это впервые.

«Рыжий Тарзан» — не признает правил ни на ринге, ни в жизни. Из своих 38 лет — 10 он провел за решеткой.

В чем его обвиняют на этот раз? Подробности в видеосюжете Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий дяди Вячеслава Дацика, который назвал племянника Робином Гудом.