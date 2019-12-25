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  4. Вячеслав Дацик в третий раз отправился за решетку, пока на два месяца

Вячеслав Дацик в третий раз отправился за решетку, пока на два месяца

, 5:19 Эфирная новость 20

Печально знаменитому петербуржцу грозит до шести лет тюрьмы.

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Фото, видео: Instagram @red_tarzan; 5-tv.ru

Скандально известный боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик снова арестован, на два месяца за попытку незаконного пересечения границы. Его вместе с «другом Димой» задержали, когда на лодке по реке Нарве они собирались уплыть в Эстонию.

Мать легендарного хулигана Вячеслава Дацика уже третий раз провожает сына за решетку, его новообретенная жена проходит через это впервые.

«Рыжий Тарзан» — не признает правил ни на ринге, ни в жизни. Из своих 38 лет — 10 он провел за решеткой.

В чем его обвиняют на этот раз? Подробности в видеосюжете Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий дяди Вячеслава Дацика, который назвал племянника Робином Гудом.

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