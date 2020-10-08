«У них нет алиби»: семья Конкина подозревает в смерти дочери актера нескольких людей

Известный российский и советский актер Владимир Конкин через своего адвоката Юлию Нитченко просит Александра Бастрыкина переквалифицировать дело о смерти дочери Софии. Звезда кино обратился с письмом к главе Следственного комитета России с требованием расследовать трагедию, произошедшую с его дочерью, как убийство.

«Да, действительно мы подали заявление Бастрыкину и просим проверить не только по 238, но и по 105. И сегодня официально через приемную Бастрыкина подали. Во-первых, нет еще результатов судмедэкспертизы, во-вторых, у тех людей, которых мы подозреваем, мы пока не будем озвучивать, у них нет алиби и мы просим проверить Следственный комитет. Так как у нас таких полномочий нет. Хотя мы в своем заявлении ни на кого конкретно не указываем. Мы просто просим Следственный комитет проверить версию убийства», — заявила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Нитченко.

Кроме того, она указала, что есть несколько подозреваемых, имена которых пока не разглашаются в рамках следствия.

«Есть несколько людей. Мы подозреваем нескольких людей. Не будет разглашать. Более того, мы указываем на недочеты, которые допущены нижестоящими органами. На сегодняшний день наше дело находится на личном контроле у Бастрыкина», — сообщила адвокат.

Она также отметила, что решение обратиться лично к Бастрыкину связано с тем, что имеется ряд вопросов к веденю расследования уголовного дела о смерти Софии Конкиной.

«При производстве следственных действий на стадии возбуждения уголовного не был проведен обыск в квартире, не был изъят ряд вещдоков, которые до сих пор остаются у меня. С нами категорически отказывается контактировать Следственный комитет, мы считаем, что на нижестоящем уровне допущена халатность, поэтому проси у Бастрыкина взяться за наше дело. И телефон, и личные вещи, из которой она пила вино, были переданы мне. Очень много информации удалось найти», — заявила Нитченко.

Дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. София оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.