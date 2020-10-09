Что заставило Леонида Куравлева обустроить собственную могилу и стать затворником

Народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву 8 октября исполнилось 84 года. Любимый миллионами российских зрителей актер запомнился ролями квартирного вора Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», жулика и «молочного брата» Остапа Бендера Шуры Балаганова в «12 стульях», слесаря Афанасия Борщова в фильме «Афоня», оберштурмбанфюрера Айсмана в «Семнадцати мгновениях весны» и многими другими. Но лучшей своей работой Куравлев всегда считал Пашку Колокольникова в картине «Живет такой парень».

Восемь лет назад актер, снявшийся в десятках комедий, вдруг превратился в затворника. Он перестал появляться на публике. Последний фильм с его участием вышел на экраны в 2015 году. А на Троекуровском кладбище в Москве артист заранее установил надгробный памятник со своим именем. Причина такой перемены — в личной трагедии. В 2012 году в возрасте 72 лет ушла из жизни любимая супруга Куравлева, с которой он прожил больше полувека.

Как пишет StarHit, они познакомились еще будучи школьниками — на катке. В хрупкой семикласснице, бесстрашно рассекавшей коньками лед, девятиклассник сразу узнал свою судьбу. После окончания школы Леонид и Нина дружили, гуляли, ходили в кино, а когда в 1960 году Куравлев получил диплом ВГИКа — пара поженилась. У супругов родилась дочь Катя, а потом и сын Василий. Нина работала учителем английского, а позже стала директором школы.

«Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще», — приводит издание признание Леонида Куравлева в одном из интервью.

Но, к сожалению, актеру было суждено остаться в одиночестве. Его жене передалось от отца сердечное заболевание, она перенесла два инфаркта, и в 2012 году ее не стало. Куравлев считает, что в смерти супруги виноваты врачи.

eg.ru

«Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло», — рассказывал вдовец.

Сын, дочь и трое внуков — Степан, Федор и Григорий — чуть ли не единственные, с кем сейчас общается Леонид Вячеславович. Он говорит, что черпает силы в общении с Богом. Еще несколько лет назад он выбрал место на кладбище рядом с супругой, распорядился похоронить его там и выбил свое имя рядом с ее на гранитном памятнике — чтобы не обременять родных похоронными хлопотами.

Дни.ру

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, за последние несколько раз Леониду Куравлеву не один раз пришлось опровергать сообщения о своей смерти.