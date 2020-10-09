Васильев оценил присуждение звания академика скандально известной экс-чиновнице Минобороны

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Алина Потёмкина
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Евгения Васильева после выхода из тюрьмы пишет картины, публикует монографии и курирует творческие проекты.

Васильев оценил присуждение звания академика скандально известной экс-чиновнице Минобороны

Фото: Instagram @evahomealone

Бывшая чиновница Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная за коррупцию в ведомстве, стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram. В подтверждение своих слов женщина опубликовала фото с дипломом.

Историк моды, также академик Российской академии художеств, Александр Васильев в интервью сайту KP.RU не нашел причины сомневаться в справедливости присвоения Васильевой этого звания. При этом признался — ни одной ее картины не видел.

«Я не знаком с творчеством Евгении Васильевой, поэтому мне сложно судить о степени ее живописного таланта. Не видел ни одной ее работы. Но я хорошо помню, что эта женщина была поэтом, крупной чиновницей в Министерстве обороны, в вопросах госимущества и финансов как будто прекрасно разбиралась… Сейчас она стала почетным членом Российской академии художеств. Я, кстати, тоже почетный член этой академии, но по линии искусствоведения. Написал больше тридцати книг. <…> Мы же не можем допустить даже гипотетически, что стать членом академии художеств можно не по заслугам, а как-то иначе… Тогда придется ставить под сомнение и мое звание», — заметил Васильев.

Евгения Васильева была фигурантом уголовного дела о коррупции в оборонном ведомстве. Ее осудили на пять лет за хищения, но в 2015 году она вышла по УДО. После освобождения, Васильева стала активно заниматься искусством, выпустила более 15 художественный монографий и стала известна как критик, живописец и куратор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгения Васильева удивила подписчиков худобой.

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