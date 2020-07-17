Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой

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Алиса Старжевская
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Бывший член Совета директоров холдинга «Оборонсервис» опубликовала на странице в Instagram фотографию с выставки своих картин, на которой в глаза бросаются изменения в ее фигуре.

Фото, видео: Instagram @evahomealone

Экс-чиновница Министерства обороны РФ и фигурантка коррупционного скандала Евгения Васильева удивила своих подписчиков неожиданной худобой. Она опубликовала на странице в Instagram фотографию со своей выставки «Другое», а подписчики оценили изменения ее фигуры.

На снимке, сделанном в Московском музее современного искусства, где и проходит выставка Васильевой, она позирует совместно со спутниками на фоне своих картин в черном платье. Подписчики экс-чиновницы практически единогласно отмечают перемены в Васильевой, ее неожиданную худобу, а также благодарят за творчество.

«Какая вы красивая»

«Евгения, отлично выглядите»

«Прелесть, талант», — комментируют фото подписчики.

Instagram @evahomealone

Выставка «Другое» — не первый художественный опыт экс-чиновницы. После условно-досрочного освобождения, Васильева стала активно заниматься искусством, выпустила более 15 художественный монографий и стала известна как критик, живописец и куратор. На странице в Instagram фигурантка дела «Оборонсервиса» публикует в большинстве случаев свои работы, поэтому внешние изменения и стали такой неожиданностью для подписчиков.

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