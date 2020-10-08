Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал фотографии собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Здание подверглось обильному обстрелу, в результате которого пострадали российские журналисты. Одному из них даже пришлось делать экстренную операцию.

По словам военкора, через несколько часов после первого удара авиация Азербайджана нанесла по храму еще один.

«Полностью разрушен купол. В результате второго удара были ранены люди. По предварительной информации ранеными оказались двое журналистов. Всего в момент удара в храме находилось порядка десяти человек», — уточнил Александр Коц.

Ранеными журналистами оказались блогер и военный специалист Юрий Котенок, а также спецкор портала «Офицеры России» Левон Арзанов. Второй работает на газету МО РФ «Красная звезда» и является подполковником запаса.

Опубликованы фото разрушенной церкви в Карабахе, где были ранены журналисты 1/3 Telegram @Kotsnews 2/3 Telegram @Kotsnews 3/3 Telegram @Kotsnews

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Территориальный спор за непризнанную республику между Арменией и Азербайджаном начался еще в феврале 1988 года, когда НКР объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Это закончилось вооруженным противостоянием, в результате чего Баку потерял контроль еще и над семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта проводится во главе с тремя сопредседателями в рамках Минской группы ОБСЕ — Россией, США и Францией. При этом Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку заявил об обстреле Арменией сел вокруг Нагорного Карабаха.