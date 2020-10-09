Bentley за 20 миллионов рублей и концерт рэп-звезд: модный блогер отпраздновала свое 28-летие

Блогер Валерия Чекалина, известная как «Лерчик», входит в топ своих коллег Forbes. Недавно она с размахом праздновала свой день рождения, о чем говорят подарки и приглашенные гости. Как пишет Starhit, 6 октября ей исполнилось 28. Всеми приготовлениями занимался супруг Артем, на что у него ушло несколько месяцев.

По словам мужа «Лерчика», в ее день рождения он исполнил главную мечту блогера, купив ей Bentley за 20 миллионов рублей.

«Когда мы познакомились, Лера говорила, что мечтала об этой машине, а сегодня мы зашли и просто купили ее», — рассказал Артем.

На празднике отметились многие знаменитости. К примеру, ведущим мероприятия стал Азамат Мусагалиев, помогал ему певец Jony. Близкие растрогали именинницу трогательным мини-фильмом, а их дети сняли творческий ролик.

Главными хедлайнерами дня рождениями стало выступление Тимати и Моргенштерна, спев для «Лерчика» свой новый совместный хит El Problema. Размах мероприятия — колоссальный, и вряд ли удастся его перебить в ближайшее время.

Отметим, что Моргенштерн встречался с Валерией Чекалиной и ранее, о чем он заявил после исполнения композиции.

«Привет, я тебя помню. Ты на премии «Женщина года» сказала, что хочешь меня заказать на день рождения, а я ответил: «Ну это будет дофига стоить. Ребята, у нее дофига денег! Я тоже когда-то был блогером, а теперь я клоун, за много денег под фанеру прыгаю», — заявил Алишер.

Он действительно пел фонограмму, в то время как Тимати более серьезно подошел к вопросу и работал голосом.

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