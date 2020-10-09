На Урале женщина родила дочь, засунула ее в шкаф и полгода морила голодом

На Урале женщина родила дочь, спрятала ее в шкафу и полгода морила голодом, в надежде, что девочка умрет. Чудовищная история произошла в Карпинске Свердловской области. Ребенка случайно обнаружили подруги горе-матери, во время одной из своих посиделок с алкоголем, пишет издание E1.RU.

По словам знакомой женщины-истязательницы, родившаяся девочка — третий ребенок в этой семье (есть еще 13-летний мальчик и трехлетняя девочка). Окружающие знали, что женщина беременна, но потом она заявила, что ребенок умер. При этом трехлетняя дочь в садике не раз говорила, что у нее есть кукла, которая «как живая». И зовут эту куклу Полиной. Но воспитатели не обращали внимания на слова девочки, считая их фантазиями. Старший же ребенок, который как выяснилось, все это время тайком подкармливал младшую сестренку, о девочке в шкафу никому не рассказывал.

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История вышла наружу, когда к многодетной матери в гости пришли подруги. Женщины выпивали, спустя какое-то время они услышали странные звуки. Горе-мать к тому времени была уже изрядно пьяна. Подруги пошли искать источник звуков и обнаружили в шкафу истощенного младенца. Шокированные такой находкой женщины начали рыдать и допрашивать мать, зачем она так поступила со своей дочерью. После этого одна из подруг забрала ребенка к себе домой. Полицию женщины догадались вызвать только на следующий день.

По информации издания, в настоящее время ребенок находится в больнице. У девочки, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. Старшие дети определены в детский дом. Их мать помещена в психиатрическую лечебницу. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, по данному факту сотрудники из подразделения дознания отдела полиции № 32 города Карпинска возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Полиция также пытается выяснить на самом ли деле женщина является матерью полугодовалой малышки. Так как она не состояла на учете в женской консультации по беременности и данных о том, что у нее были роды в недавнем времени также нет.

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