На Урале женщина родила дочь, засунула ее в шкаф и полгода морила голодом
Ребенка случайно обнаружили подруги горе-матери.
Фото, видео: www.globallookpress / Jörg Lange, Instagram
На Урале женщина родила дочь, спрятала ее в шкафу и полгода морила голодом, в надежде, что девочка умрет. Чудовищная история произошла в Карпинске Свердловской области. Ребенка случайно обнаружили подруги горе-матери, во время одной из своих посиделок с алкоголем, пишет издание E1.RU.
По словам знакомой женщины-истязательницы, родившаяся девочка — третий ребенок в этой семье (есть еще 13-летний мальчик и трехлетняя девочка). Окружающие знали, что женщина беременна, но потом она заявила, что ребенок умер. При этом трехлетняя дочь в садике не раз говорила, что у нее есть кукла, которая «как живая». И зовут эту куклу Полиной. Но воспитатели не обращали внимания на слова девочки, считая их фантазиями. Старший же ребенок, который как выяснилось, все это время тайком подкармливал младшую сестренку, о девочке в шкафу никому не рассказывал.
История вышла наружу, когда к многодетной матери в гости пришли подруги. Женщины выпивали, спустя какое-то время они услышали странные звуки. Горе-мать к тому времени была уже изрядно пьяна. Подруги пошли искать источник звуков и обнаружили в шкафу истощенного младенца. Шокированные такой находкой женщины начали рыдать и допрашивать мать, зачем она так поступила со своей дочерью. После этого одна из подруг забрала ребенка к себе домой. Полицию женщины догадались вызвать только на следующий день.
По информации издания, в настоящее время ребенок находится в больнице. У девочки, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. Старшие дети определены в детский дом. Их мать помещена в психиатрическую лечебницу. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, по данному факту сотрудники из подразделения дознания отдела полиции
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Ставрополе женщина зверски убила новорожденного сына.
Читайте также
88%
-0.17 91.70
-0.11
Нашли ошибку?