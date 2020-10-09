Временный госпиталь заработает в «Ленэкспо» в Петербурге с 12 октября
Рост числа инфицированных новым коронавирусом отмечают в 60 регионах страны.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru
В России за последние сутки выявили почти одиннадцать с половиной тысяч новых случаев коронавируса. Четверть заболевших не имели клинических симптомов. Рост числа инфицированных отмечают в 60 регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве.
На самоизоляцию ушел Патриарх Кирилл. Как сообщили в его канцелярии, предстоятель чувствует себя хорошо, но имел контакт с зараженными.
В Петербурге, где тревожные показатели тоже пошли в рост, с 12 октября вновь откроют резервный госпиталь в Ленэкспо. В городе ежедневно проходят рейды по проверке мер санитарной безопасности.
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