Временный госпиталь заработает в «Ленэкспо» в Петербурге с 12 октября

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Рост числа инфицированных новым коронавирусом отмечают в 60 регионах страны.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

В России за последние сутки выявили почти одиннадцать с половиной тысяч новых случаев коронавируса. Четверть заболевших не имели клинических симптомов. Рост числа инфицированных отмечают в 60 регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве.

На самоизоляцию ушел Патриарх Кирилл. Как сообщили в его канцелярии, предстоятель чувствует себя хорошо, но имел контакт с зараженными.

В Петербурге, где тревожные показатели тоже пошли в рост, с 12 октября вновь откроют резервный госпиталь в Ленэкспо. В городе ежедневно проходят рейды по проверке мер санитарной безопасности.

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