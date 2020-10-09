Самолет рейса Москва — Омск вынужденно сел в Екатеринбурге

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Марина Неруцких
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По предварительной причине, у борта отказал обогрев датчиков и статики.

Самолет рейса Москва — Омск вынужденно сел в Екатеринбурге

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Самолет, следовавший по маршруту Москва — Омск вынужденно сел в Екатеринбурге. Как сообщает Интерфакс, предварительная причина посадки — у борта отказал обогрев датчиков и статики. По данному инциденту начата проверка.

«9 октября в 3:11 в аэропорту „Кольцово“ произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Аэрофлот“, следовавшее по маршруту Москва-Омск. Предварительная причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики», — говорится в сообщении пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

Судя по кадрам, опубликованным в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта «Кольцово».

ВКонтакте @chp55

Подробности уточняются.

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