Самолет рейса Москва — Омск вынужденно сел в Екатеринбурге
По предварительной причине, у борта отказал обогрев датчиков и статики.
Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко
Самолет, следовавший по маршруту Москва — Омск вынужденно сел в Екатеринбурге. Как сообщает Интерфакс, предварительная причина посадки — у борта отказал обогрев датчиков и статики. По данному инциденту начата проверка.
«9 октября в 3:11 в аэропорту „Кольцово“ произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Аэрофлот“, следовавшее по маршруту Москва-Омск. Предварительная причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики», — говорится в сообщении пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.
Судя по кадрам, опубликованным в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта «Кольцово».
Подробности уточняются.
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