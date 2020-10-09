В МВД рассказали, что ждет мать, морившую голодом младенца на Урале

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Оксана Тарасова
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В пресс-службе МВД по Свердловской области сообщили, что сейчас происходит с женщиной, державшей дочь в шкафу и где находятся трое ее детей.

Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал 5-tv.ru о ходе разбирательств в шокирующем происшествии в городе Карпинске. Женщина родила дочь и сообщила знакомым, что ребенок умер: на самом деле мать спрятала младенца в шкафу и около полугода морила голодом.

«Женщина не может внятно объяснить, почему она столь жестоко поступила с собственной дочерью. Органы полиции в настоящее время отрабатывают в рамках возбужденного уголовного дела различные версии случившегося, в том числе послеродовая депрессия, шок, от того, что осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках, и другие. Сотрудники полиции организовали доставку подозреваемой в одну из местных клиник, чтобы проверить ее состояние здоровья, а детей представители МВД поместили до окончания разбирательства в детский дом. Расследование продолжается», — сообщил Горелых.

5-tv.ru

Глава пресс-центра отметил, что вопреки сообщениям СМИ, уголовное дело об истязании ребенка не заведено, в составе преступления нет признаков истязания. Известно, что подозреваемая не обращалась в женскую консультацию для наблюдения беременности и родов, в детскую поликлинику на учет новорожденная также поставлена не была. Семья женщины не состояла на учете в органах системы профилактики. Известно, что старший 13-летний сын женщины тайком от матери подкармливал сестру в шкафу. Сейчас он вместе с еще одной младшей сестрой, которой три года, передан органам опеки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с сильно истощенной новорожденной девочкой, которую чудом заметили и спасли подруги матери-мучительницы. При этом трехлетняя дочь подозреваемой говорила в детском саду, что в доме появилась кукла Полина, и она «как живая». Но на эти слова воспитатели не обратили внимания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Девочку с гипотрофией третьей степени спасают врачи.

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