В столице Киргизии на площади во время митинга слышны выстрелы и взрывы. На центральной площади в Бишкеке начались столкновения, в ход пошли также камни и бутылки, сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин с места событий.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека в связи с массовыми беспорядками. Кроме того, он заявил, что готов уйти в отставку, как только ситуация в стране вернется в правовое русло. Об этом говорится в официальном заявлении Жээнбекова.

Глава государства готов подписать указ об отставке нынешнего правительства, чтобы новое считалось законным. Для этого он ждет постановления парламента. Кроме того, киргизский лидер считает, что ЦИК должен назначить новые парламентские выборы.

Тем временем, сегодня утром появился еще один кандидат на пост премьера, его выдвинули четыре оппозиционные партии. А центризбирком республики снизил проходной порог для партий перед повторными парламентскими выборами.

Как сказано в заявлении, чтобы избраться смогли как можно больше партий. Напомню, политический кризис в Киргизии как раз и возник из-за недовольства результатами голосования — в парламент прошли только представители четырех партий.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.