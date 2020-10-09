Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны

В Киргизии проходит сразу несколько митингов — едва ли не каждая оппозиционная партия пытается выдвинуть своего кандидата в премьер-министры. Президент Сооронбай Жээнбеков отправил правительство в отставку, так что место главы кабмина вакантно.

На главной площади Бишкека собрались несколько тысяч человек, преимущественно сторонники Садыра Жапарова. Сразу после начала протестов он объявил себя новым премьером.

А во втором крупнейшем городе Киргизии — Оше — идут митинги в поддержку нынешнего президента. Сооронбай Жээнбеков согласился уйти в отставку, но при условии, что ситуация должна вернуться в правовое русло. Он уверен — в стране должны пройти новые парламентские выборы.

Сегодня президент Киргизии приказал ввести режим ЧП в Бишкеке. На такие меры он пошел из-за бушующих протестов в стране. Они начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. В общей сложности за депутатские кресла боролись члены 16 партий, однако барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

Это и послужило причиной протестов граждан, в ходе которых митингующие разграбили здание правительства, а также освободили некоторых политических деятелей из тюрьмы. На фоне произошедшего ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. Уже 6 октября в отставку ушел премьер-министр страны Кабатбер Бороно. В Киргизии все еще продолжаются уличные акции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице Киргизии на площади во время митинга послышались выстрелы и взрывы.