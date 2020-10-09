Что стало причиной отравления 42 детей в Дагестане?

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Среди попавших в больницу с признаками токсикоинфекции — малыши из 12 детсадов Махачкалы, несколько школьников и один ребенок до года.

Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru

В Дагестане возбуждено уголовное дело после массовой госпитализации детей. Сразу 42 малыша попали в больницу с признаками отравления. Их привезли из 12 разных садиков Махачкалы. Среди пострадавших есть несколько школьников и один ребенок до года. Дети жаловались на тошноту, боли в животе, у многих — высокая температура. Медики отмечают, что все пациенты в удовлетворительном состоянии. У них взяли необходимые анализы, материалы отправлены в том числе в лабораторию Роспотребнадзора.

«Пока идет пищевая токсикоинфекция. Мы не можем пока диагноз окончательно, это предположение наше. Ставить диагноз после получения анализов только», — сообщила зам главного врача по лечебной части Республиканского центра инфекционных болезней и СПИД Мухлисат Гитинова.

Следователи тем временем уже работают в детских садах Махачкалы, допрашивают ответственных за техническое и санитарное состояние столовых. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

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