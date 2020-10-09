После отравления 42 детей в Дагестане возбуждено уголовное дело

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Валентин Черников
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Воспитанники детских садов и школ в Махачкале госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

После отравления 42 детей в Дагестане возбуждено уголовное дело

Фото: depositphotos

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело после массового отравления детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минздрав республики сообщил, что за последние сутки в инфекционный стационар госпитализированы 42 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое детей, не посещающие детсад. Состояние маленьких пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Как уточнил Роспотребнадзор, больше всего отравлению подверглись воспитанники детского сада № 41 в Махачкале — 23 ребенка в возрасте от трех до шести лет. Чтобы установить источник инфекции, специалисты отобрали материалы у больных и работников пищеблока детского учреждения, взяли пробы водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья и продуктов питания для лабораторного исследования.

Тем времени следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за обслуживание и контроль санитарно-гигиенического состояния столовых детских садов города. Правоохранители определяют круг подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из больницы, куда госпитализировали пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Дагестане.

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