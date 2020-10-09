«Бросил вторую девчонку с грудной лялькой»: Дакота об участии Тимати в шоу «Холостяк»
Певица не понимает, почему девушки собираются бороться за мужчину с «очевидными антисемейными ценностями».
Фото, видео: Instagram @ritadakota, @timatiofficial
Певица Рита Дакота возмущена участием рэпера Тимати в новом сезоне шоу «Хлостяк». В своем посте в Instagram артистка рассуждает о «сломанных ценностях». Исполнительница отмечает, только что музыкант «бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой», и она не понимает, почему 16 девушек будут бороться за сердце мужчины с очевидными антисемейными ценностями.
«Я не имею ничего лично против Тимати, возможно, он отличный парень и идеальный для рейтингов персонаж, но эниуэй, мое мамское сердце никогда не согласится с идеей брошенной с грудничком девушкой», — восклицает Дакота.
Певица, которая одна растит трехлетнюю дочь Мию после развода с Владом Соколовским, задается вопросом, как в обществе, где вырастить ребенка «достойным, наполненным, ментально и эмоционально здоровым человеком со светлыми добрыми ценностями», когда со всех сторон по радио, из телевизора и в интернете среди бела дня популярные артисты твердят, что главный показатель ценности человека — это деньги, и бросавший женщину за женщиной с новорожденными малышами мужчина — это завидный холостяк, за которого нужно бороться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на днях подтвердились слухи, что новым героем шоу «Холостяк» станет Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати. Около месяца назад он расстался с Анастасией Решетовой, которая родила ему сына Ратмира. Малышу на днях исполнится год. При этом мама музыканта Симона Юнусова воспитывает его шестилетнюю дочь Алису, которую родила прошлая возлюбленная рэпера Алена Шишкова.
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