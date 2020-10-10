«Это странно»: Бородина раскритиковала Собчак за насмешки над гостями шоу

Ксения Бородина, отвечая в Instagram на вопросы подписчиков, нелестно высказалась о своей коллеге по проекту «Дом-2» Ксении Собчак. Она призналась, что не общается с телеведущей после неприятного инцидента.

«Мы никогда не были подругами. Раньше мы могли созвониться, но после отказа пойти на интервью и обмена „любезностями“ мы не общаемся», — написала Бородина.

По ее словам, шоу «Осторожно, Собчак!» ей нравится, но только если наблюдать за ним со стороны, но участвовать в нем в качестве гостя она бы не хотела. Ведущую «Дома-2» возмущают язвительные насмешки Собчак над собеседниками.

«Это странно, когда журналист уже после того, как тебе дали интервью, стебет через комменты героя», — считает Бородина.

Как отмечает интернет-портал «Утро.ру», телеведущая, по всей видимости имела в виду едкие комментарии зрителей, которые Собчак регулярно публикует в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Бородину раскритиковали за непристойный наряд на школьной линейке, в котором она провожала на учебу своих дочерей 1 сентября.