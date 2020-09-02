В сети раскритиковали наряд, в котором 37-летняя актриса Ксения Бородина повела дочь на торжественную линейку в гимназию. Фото памятного события артистка разместила в Instagram.

«1 сентября. А вы уже проводили своих?» — подписала снимок телеведущая.

Однако пользователей больше заинтересовал внешний вид Бородиной, нежели тема Дня знаний. Телеведущая появилась на линейке в ультракоротких шортах, которые даже не было видно из-под пиджака, создавая впечатление, что она пришла без них.

Instagram @borodylia

Подписчики накинулись с резкой критикой в адрес артистки, напомнив, что школа — место, не допускающее подобных откровенных нарядов. Ведь родители, даже чужие — это образец для подражания.

«Почему мама должна быть на таком событии в такой короткой юбке???»

Как будто штаны надеть забыла»;

«Ксюша оделась… Ну что… В трусах бы уже пришла», — написали фолловеры.

Злобных комментариев было так много, что телеведущая не выдержала и опубликовала большую гневную заметку в ответ.

Артистка саркастично отметила, что всегда рада выслушать экспертное мнение никому неизвестных дизайнеров и предложила и дальше критиковать ее, поскольку для нее это «очень важно».

«В следующий раз надену юбку в пол, платок и балахон на себя, или платьишко в стразюлечках, чтобы с вами быть на одной волне, мои законодательницы моды. Оказалось, что для вас 1 сентября не ваши дети важны, а мои наряды. Я все думала, почему вы так хотите скорее деток в школу отправить? Да чтобы диванными критиками поскорее поработать, пока котлетки жарятся», — написала телеведущая.

Instagram @borodylia

Сообщение артистки вызвало еще более бурное обсуждение, чем предыдущее. Пользователи разделились на два лагеря: одни выступили в поддержку Бородиной, другие выразили недовольство по поводу довольно агрессивного ответа актрисы на критику.

«Почему вы так грубо отвечаете на простое мнение своих подписчиков?!»

«Критику надо уметь выслушивать»;

«Учись отвечать достойно своим подписчикам, а не как баба с рынка», — написали обиженные фанаты.

Ксения Бородина стала известна после появления на телепроекте «Дом-2». Воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Марусю и четырехлетнюю Теону. Девочки появились на свет от разных отцов. Маруся родилась в первом браке артистки с предпринимателем Юрием Будаговым, Теона — от бизнесмена Курбана Омарова, с которым телеведущая живет в официальных отношениях с 2015 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина залезла в грузовик ради красочных фотографий.