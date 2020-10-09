Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проходят в Москве

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Во встрече, состоявшейся по инициативе Владимира Путина, принимают участие главы МИД России, Армении и Азербайджана.

Фото, видео: ТАСС / Багдасарян Ваграм; 5-tv.ru

В Москве проходят переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В них принимают участие главы МИД России, Армении и Азербайджана. Встреча состоялась по инициативе Владимира Путина, который накануне призвал стороны приостановить боевые действия, чтобы вывезти раненых и обменяться пленными.

Пока официальные Баку и Ереван демонстрируют готовность к перемирию, на спорной территории продолжают рваться снаряды. Этой ночью снова обстрелян Степанакерт и его пригород Шуши, где в четверг были ранены трое российских журналистов. За жизнь военкора Юрия Котенка сейчас борются врачи, он получил тяжелые ранения и потерял много крови. Его коллегам тоже понадобилась помощь медиков. При первой возможности всех перевезут в Ереван.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор РФ призвал пресечь попытки проникновения в Карабах наемников.

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