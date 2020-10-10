Перемирие нарушено: Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, действующего с полудня.

О том, что вооруженные силы Азербайджанской Армии предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она добавила, что подразделения Армии обороны Карабаха «предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки».

«Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения», — написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овиннисян в Facebook.

В то же время в оборонном ведомстве Баку сообщают об обстреле Тертерского и Агдамского районов армянскими военными.

Как и предполагали многие политические эксперты, достигнутое соглашение не продлилось долго. Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана и прогнозах дальнейшего развития событий в Карабахе.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.