«Потрачу по назначению»: Рудковская ответила Урганту на шутку о детской коляске

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Валентин Черников
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Музыкальный продюсер вновь отреагировала на юмор шоумена.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Остроумный комментарий Ивана Урганта о детской коляске Яны Рудковской от Dior оценила сама музыкальный продюсер. Три дня назад она опубликовала в Instagram серию снимков рядом с детским устройством, одетая в свитер с логотипом модного бренда в тон коляске. На скрытую рекламу тут же обратили внимание подписчики. Рудковскую обвинили в том, что она зарабатывает за счет новорожденного сына Арсения.

О коляске за полмиллиона рублей пошутил в своем шоу и Ургант.

«Это (цена — Прим.ред.) говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое», — иронизировал телеведущий.

Instagram @rudkovskayaofficial

Как и другие остроты Урганта последних дней в адрес Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, этот его комментарий понравился продюсеру.

«Ваня, обожаю! Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать: не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю», — написала в микроблоге Рудковская.

До этого знаменитость не обошла вниманием другое упоминание Урганта о себе и супруге по теме их нового автомобиля марки Porshe.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Никаса Сафронова Лука Затравкин верно предположил насчет подарка Рудковской от модного бренда. В своем интервью он заступился за звезду по поводу обвинений в неискренности ради рекламы.

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