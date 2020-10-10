«Был приказ уничтожить»: эксклюзивное интервью с женой задержанного экс-президента Киргизии Атамбаева

Корреспонденту МИЦ «Известия» Дмитрию Зименкину удалось пообщаться с супругой задержанного экс-президента Раисой Атамбаевой. Та дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала, как проходило задержание, а также поделилась мыслями о происходящем в стране.

Задержание

По ее словам, Атамбаев знал, что готовится его задержание, однако покидать пределы дома не стал. Она спешно собралась с детьми, села в машину, как вдруг из-за забора появился БТР. Он и врезался в Mercedes, снеся ему часть переднего бампера и правую фару. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, задержаны были два сына экс-главы государства, а также водитель и еще один человек.

Женщина рассказала, что всех положили лицом в пол, в том числе и детей.

«Это безоружные дети. Дети! У них нет оружия! Пожалуйста, поднимите их», — просила она спецназ.

Несмотря на это, детей еще час держали в таком состоянии, а некоторые и вовсе пинали их.

Кто стоит за покушением на Атамбаева

Помимо этого, Раиса Атамбаева рассказала свою версию нападения на ее супруга. По его машине стреляли в то время, когда он был внутри.

«Меня не было на митинге. Мне кажется, что сторонники Жапарова с оружием и вот так нагло стрелять в машину экс-президента, когда народ весь. Я думаю, это все-таки не Жапаровские. Это мое личное мнение, но мне кажется, это власть… Уже мы знаем откровенное признание Курсана Асанова, что был дан приказ уничтожить в своем доме Алмазбека Шаршенович. Но у человека, который имеет совесть, у него рука дрогнула и он просто… За то, что он приказ убить не выполнил, его же за предательство таскали потом. И детей его, и семью его», — сказала Раиса.

По ее версии, это были подкупленные властью люди, поскольку деньги сейчас есть исключительно у властьимущих.

Почему Атамбаев оказался в опале после ухода от власти

Корреспондент спросил, как же так получилось, что Сооронбай Жээнбеков, который занял пост президента благодаря Атамбаеву, предал его. Та отметила, что Алмазбек Шаршенович честный и порядочный человек. Из-за этих качеств он склонен столь же высоко оценивать и других людей.

«Он (Алмазбек Атамбаев — Прим. ред.) поставил именно человека с юга ради того, чтобы сблизить страну. Ради того, чтобы не было распрей и так далее. Вы знаете, юг, север <…> Алмазбек Шаршенович же мешками получал письма с просьбами остаться, я их даже видела. Он не менял Конституцию, он не делал референдум, о чем его просили. Срок прошел — он передал власть мирно. Но, оказывается, есть такие люди, которые внешне как красивое яблоко, а только его надкусишь — внутри гниль», — заключила Раиса Атамбаева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на экс-президента Киргизии в Бишкеке в пятницу, 8 сентября, было совершено покушение. По его бронированному Mercedes стреляли боевыми патронами, в то время, когда он был внутри.