Демонстранты в Киргизии освободили экс-премьер-министра и экс-депутата Жапарова

В столице Киргизии в ходе массовых протестов демонстранты освободили из тюрьмы бывшего депутата Садыра Жапарова. Как пишет «Радио Азаттык», политик был доставлен на площадь Ала-Тоо перед зданием парламента и выступил перед митингующими. Сторонники в течение нескольких минут выкрикивали приветственное «Сабыр наш!», не давая ему начать речь.

Жапаров выразил благодарность за освобождение и призвал собравшихся действовать в рамках закона. Экс-депутат провел в колонии три с половиной года из 11, назначенных ему судом за организацию митинга в Караколе и захват в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева.

Кроме того, силами демонстрантов из тюрьмы освобожден бывший премьер-министр республики Сапар Исаков. Информацию об освобождении заключенного подтвердил порталу 24юkg его адвокат.

Сапара Исакова осудили по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу политик был приговорен к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15. Бывший премьер-министр содержался в колонии №27.

Тем временем, ворвавшиеся в здание парламента организовали охранный пункт на входе. Об этом сообщает Sputnik Киргизия. Внутрь более никого не впускают. Выходящих из здания обыскивают, чтобы избежать краж. Несмотря на эти меры, Белый дом уже понес колоссальные потери. Демонстрантами разрушена оргтехника, мебель и двери, из кабинетов вынесены книги и другие ценные вещи, сообщается о бушующем в здании пожаре.

В понедельник, 5 октября, на площади Ала-Тоо перед зданием парламента начался митинг оппозиции. Протестующие требовали отмены результатов голосования и повторной процедуры. Ранее 5-tv.ru публиковал видео столкновений с силовиками, а также видео захвата здания парламента.