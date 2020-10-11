Гонщица разбилась в аварии на ралли в Португалии — кадры с места

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Алина Потёмкина
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Лауре Сальво был всего 21 год.

Гонщица разбилась в аварии на ралли в Португалии — кадры с места

Фото: Instagram @laurasalvoo

Испанская гонщица Лаура Сальво разбилась в аварии во время соревнований в Португалии. Об этом сообщается на официальной странице ралли Rali Vidreiro 2020 в Facebook, штурманом которого она являлась.

Машина, в которой была 21-летняя гонщица, въехала в дерево. За рулем была не девушка, в этом заезде она выступала навигатором. Водитель не справился с управлением, от полученных трав Сальво скончалась.

Организаторы гонок Rali Vidreiro 2020 объявили об отмене мероприятия в связи с трагедией. 

«Ралли Видрейро официально отменено. Пилоты скорбят об ушедшей Лауре Сальво», — говорится в сообщении.

Twitter @PauloAr23028946

В социальных сетях выражают соболезнования в связи с гибелью девушки. Некоторые пользователи публикуют фото с места аварии.

Ранее 5-tv.ru писал, как итальянский гонщик-рекордсмен разбился в аварии с катером в Венеции.

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