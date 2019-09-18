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  4. Итальянский гонщик-рекордсмен разбился в аварии с катером в Венеции

Итальянский гонщик-рекордсмен разбился в аварии с катером в Венеции

, 2:28 43

Жертвами крушения катера кроме Фабио Буцци стали еще два человека.

Фото: Twitter @infoitinterno

Известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере, который врезался в мол в Венеции в среду, 18 сентября. Вместе с ним в результате происшествия скончались еще два человека, находившиеся на борту.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на данные АНСА, 76-летний гонщик пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции. Катер, на котором он путешествовал, мог развивать скорость до 130 километров в час. По неподтвержденным данным, вместе с Буццо на борту было еще два английских гонщика.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скоростной катер врезался в мол в Венеции недалеко от курорта Лидо. Выжить удалось лишь одному человеку.

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