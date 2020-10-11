«Вами манипулируют»: Разин посочувствовал мужу Кудрявцевой

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Алина Потёмкина
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Продюсер продолжает настаивать на том, что ведущая якобы обманывала своего первого супруга.

Фото, видео: Instagram @leratv, Instagram @razin_andrei_lm

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил в Instagram, что переживает за нынешнего мужа ведущей Леры Кудрявцевой, памятуя прошлые ее «заслуги». Он обвинил знаменитость в том, что она обманула первого супруга, барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ланюка в вопросе отцовства ее старшего сына Жана.

«Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадет в ад. Желаю, чтобы он как можно быстрее одумался и бежал от этой семьи как можно дальше. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем. Это страшный человек», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Скандал между продюсером и телеведущей  продолжается уже пару недель. Разин, говоря о прошлом Кудрявцевой, назвал ее «девочкой по вызову». В ответ она подала в суд и выиграла дело о защите чести и достоинства. Правда, не у самого Разина, а у издания, которое это опубликовало. Продюсер продолжил гнуть свою линию и обвинил ведущую в обмане суррогатной матери, которая якобы ей выносила дочь от второго брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева расплакалась перед подписчиками.

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