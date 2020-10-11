«Сразу нет»: Харламов снял пародию на бывшую жену Кристину Асмус

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Анастасия Шадская
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Звездные супруги объявили о расставании в июне 2020 года. С тех пор не утихают слухи об истинных причинах их развода.

«Сразу нет»: Харламов снял пародию на бывшую жену Кристину Асмус

Фото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Юморист Гарик Харламов высмеял свою экс-супругу Кристину Асмус в новом видео для Comedy Club. Актер снял пародию на шоу «Холостяк», у которого скоро стартует восьмой сезон с Тимати в роли жениха. В его версии он стал «Харластяком».

Шутка вышла достаточно жестокой и грубой — все потенциальные «невесты» изображали ту или иную ипостась Асмус. Первая представилась Кристиной.

«Сразу нет», — заявил Харламов.

Вторая назвалась актрисой, а третья — будущим врачом, а «пока интерном». На это Харламов только возмущенно отказался заинтересоваться и ими. А четвертая заявила, что она профессиональный переводчик и занимается «очень интересным текстом». Это было явной отсылкой к последней громкой роли Асмус в фильме «Текст» — она сыграла там Нину Левковскую.

Харламов на такие заявления просто бросил розой в кандидатку. Но под конец его герою удалось найти подходящую избранницу — усатую «девушку», роль которой исполнил друг Харламова — Тимур Батрутдинов.

Кадр из программы Comedy Club

В настоящий момент юморист и Кристина Асмус разводятся после нескольких лет брака. Они много раз говорили, что процесс будет мирным ради их дочери Насти. Однако оба постоянно комментируют происходящее и шутят на тему друг друга.

Гарик Харламов сейчас очень занят — именно ему доверили озвучку Волка в перезапуске «Ну, погоди!». А компанию ему составит телеведущий Дмитрий Хрусталев — он подарит свой голос Зайцу, утверждает «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru писал про съемки пикантной сцены в сериале с Гариком Харламовым.

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