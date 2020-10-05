«Я стеснялась»: партнерша Харламова похвалила юмориста за помощь при съемках пикантной сцены

Молодая актриса Екатерина Радченко высоко оценила галантность звезды Comedy Club Гарика Харламова во время съемок откровенных сцен. Это случилось при работе над их общим проектом «Гусар».

Комедийный многосерийный фильм рассказывает о приключениях гусара в исполнении «Бульдога» Харламова. Из 1812 года он перемещается в наши дни. Знакомство с миром будущего вызывает немало смешных моментов. А помогает гусару Света в исполнении Радченко.

Instagram @radchenko_katrin

Актерам пришлось снимать и совместную откровенную сцену. Подробности ее пока не раскрывали. Для начинающей артистки Екатерины она стала настоящим испытанием из-за отсутствия подобного опыта. Но ей очень помог Харламов и его профессионализм, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Когда дело дошло до съемок, мы встретились в этой сцене с Гариком — оказалось, что он невероятно аккуратен, — призналась Радченко. — Он ни разу даже не дотронулся до меня. В ней есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась, меня даже трясло, потели ладони».

Екатерина поделилась, что шоумен очень галантен и вне съемок, умеет поднять настроение и рассмешить. Премьера сериала «Гусар» состоится 5 октября.

Актер Гарик Харламов сейчас находится в процессе развода с женой, актрисой Кристиной Асмус. Недавно его знакомая рассказала, что юмористу очень не хватает женской любви и ласки. Он все еще не начал новые отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов сильно похудел. Внезапная стройность у известного крепким сложением актера удивила фанатов.