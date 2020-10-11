Собянин рассказал, как пройти через пандемию без жестких ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире одного из федеральных каналов рассказал, какие минимальные меры необходимо соблюсти, чтобы успешно пройти период обострения пандемии. Так, власти столицы берут на себя контроль над переводом сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

«К сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал Собянин.

Он также добавил, что важно правильно организовать проведение вакцинации населения, чтобы «пройти эту историю без потерь». Через несколько месяцев программа должна стартовать, необходимо снизить риск инфицирования во время процедуры, ведь рядом всегда может оказаться человек с COVID-19, который пока не знает об этом.

По словам Собянина, в Москве продолжают реализовываться программы развития, такие как поставка новых трамваев, электробусов и вагонов метро, так как это формирует новую экономику города.

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