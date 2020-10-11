Почему в России растет число инфицированных COVID и стоит ли этого пугаться?

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В субботу в стране было зарегистрировано 12.846 подтвержденных случаев коронавируса.

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус в субботу установил новый антирекорд. В России 12.846 заболевших. Выздоровели почти семь тысяч. Летальных исходов 197. Вот это рост за последнюю неделю. Очень показателен. Меньше десяти тысяч не опускаемся. Самый большой прирост по-прежнему дают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. А всего же за время пандемии в стране заразились почти один миллион 300 россиян. Умерло почти 23 тысячи.

Власти разных регионов вводят новые ограничительные меры. О полном или частичном локдауне речи пока нет. Но есть ли у чиновников на местах четкий план действий — что делать дальше и чего ожидать? Безусловно, да! Опыт первого пика многому научил. Может вирус еще и не понят до конца, но как реагировать на него, мы знаем. Отсюда и меньшая смертность, и скорейшее выздоровление, и менее тяжелое течение болезни.

Но все-таки — откуда такие цифры? Что не так с вирусом? Или с его носителями? Почему сейчас, после того как COVID-19 уже убил больше миллиона и поразил 36 миллионов человек, на планете остаются и множатся люди, которые плюют на свое здоровье? Но это ладно. А почему такое наплевательское отношение к окружающим, в том числе к родным и близким, понять уже сложнее.

Корреспондент Кирилл Сергеев расскажет.

 

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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