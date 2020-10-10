Москву ждет «тепловая аномалия», предупреждают синоптики
Первый снег в столице выпадет не раньше середины этого месяца.
Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV
Москвичей в начале грядущей недели ожидает аномальное потепление. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.
«Дневная температура в выходные — от 15 до 17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям», — рассказали синоптики.
В «Фобосе» уточнили, что в субботу Москву все же могут накрыть небольшие ливни. Однако в воскресенье в городе уже установится теплая и сухая погода.
С таким же прогнозом ранее выступали и в Гидрометцентре. Главный специалист Марина Макарова рассказывала, что температура воздуха в столице 13 и 14 октября приблизится к абсолютным рекордам тепла. Во вторник и в среду воздух прогреется до 21 градуса выше нуля. Также она подчеркнула, что в целом последние два года «середина октября была очень теплой». Стоит отметить, что первый снег в столице выпадет не раньше середины октября.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре рассказали, когда похолодает в европейской части России.
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