Москву ждет «тепловая аномалия», предупреждают синоптики

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Александр Просяник
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Первый снег в столице выпадет не раньше середины этого месяца.

Москву ждет «тепловая аномалия», предупреждают синоптики

Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV

Тема:
Погода

Москвичей в начале грядущей недели ожидает аномальное потепление. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.

«Дневная температура в выходные — от 15 до 17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям», — рассказали синоптики.

В «Фобосе» уточнили, что в субботу Москву все же могут накрыть небольшие ливни. Однако в воскресенье в городе уже установится теплая и сухая погода.

С таким же прогнозом ранее выступали и в Гидрометцентре. Главный специалист Марина Макарова рассказывала, что температура воздуха в столице 13 и 14 октября приблизится к абсолютным рекордам тепла. Во вторник и в среду воздух прогреется до 21 градуса выше нуля. Также она подчеркнула, что в целом последние два года «середина октября была очень теплой». Стоит отметить, что первый снег в столице выпадет не раньше середины октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре рассказали, когда похолодает в европейской части России.

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